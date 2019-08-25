Ковальов - Ярд: весь бій на відео

Російський чемпіон світу за версією WBO в напівважкій вазі Сергій Ковальов (34-3-1, 29 КО) здобув перемогу здобув чергову перемогу на професійному ринзі.

На вечорі боксу в палаці спорту "Трактор" в Челябінську 36-річний уродженець Копейска в 11-му раунді нокаутував представника Великобританії Ентоні Ярду (18-1, 17 КО).

Для росіянина зустріч складалася непросто. У 8-му раунді Ковальов був близький до поразки, коли ледь не потрапив в нокдаун.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися повний запис бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після поєдинку Ярду стало погано і він був госпіталізований в одну з лікарень Челябінська.

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