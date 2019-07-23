Ковальов – Ярд: названо фаворита чемпіонського бою

Російський чемпіон боксер Сергій Ковальов в суботу, 24 серпня, проведе захист поясу Всесвітньої боксерської організації (WBO) у напівважкій вазі.

36-річний ветеран в Челябінську битиметься з непереможним британцем Ентоні Ярдом. На думку аналітиків, претендент має досить високі шанси, щоб залишити Ковальова без титулу.

Ставки на перемогу Ярда приймаються з коефіцієнтом 2,75. Нічия оцінюється котируванням 26,00. А показники на успіх "Крашера" досягають рівня 1,44.

Ентоні Ярд і Сергій Ковальов XSPORT

Відзначимо, що Сергій Ковальов має в своєму пасиві три поразки в 37 боях. Росіянин двічі програвав Андре Уорду та один раз Елейдеру Альваресу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон напівважкої ваги Олександр Гвоздик проведе об'єднавчий бій з росіянином Артуром Бетербієвим.

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