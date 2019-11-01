Ковальов – Канело: де дивитися бій в Україні

Мексиканський середньоваговик Сауль Альварес у суботу, 2 листопада, проведе дебютний бій у напівважкій ваговій категорії.

Канело вирішив піднятися у вазі відразу на два дивізіони, щоб битися з володарем пояса Всесвітньої боксерської організації (WBO) росіянином Сергієм Ковальовим. Поєдинок, який викликав неймовірний інтерес у всьому світі, відбудеться на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Канело – Ковальов. Орієнтовний початок – вранці в неділю, 3 листопада, о 5:30 за київським і 6:30 за московським часом.

Сергій Ковальов та Сауль Альварес DAZN

Напередодні поєдинку стало відомо, що він транслюватиметься і на території України. Поєдинок Канело – Ковальов можна буде побачити завдяки відеосервісу Megogo. Тут показ вечору боксу в Лас-Вегасі почнеться 3 листопада о 05:00 ранку.

Нагадаємо, в Росії битву Канело – Ковальов покаже "Перший канал".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сауль Альварес розкритикував свого промоутера за зрив поєдинку проти українця Сергія Дерев'янченка та втрату пояса Міжнародної боксерської федерації (IBF) у середній вазі.

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