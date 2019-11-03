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3 листопада • оновлено в 10:39
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Ковальов - Альварес: опублікована вражаюча статистика ударів у бою

Ковальов - Альварес: опублікована вражаюча статистика ударів у бою
Зустріч завершилася достроково
2.6т Читати матеріал російською

Ексчемпіон світу за версією WBO в напівважкій вазі Сергій Ковальов (34-4-1, 29 КО) в бою проти Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) завдав в 2 рази більше ударів, але лише 15% з них досягли мети.

Згідно з підрахунком комп'ютеризованої системи оцінки ударів в єдиноборствах CompuBox, на момент зупинки бою в одинадцятому раунді росіянин викинув по своєму опоненту 745 ударів, 115 з яких виявилися точними.

landed - точні удари, thrown - викинуті

landed - точні удари, thrown - викинуті

Ковальов - Альварес: опублікована вражаюча статистика ударів у бою
Ковальов - Альварес: опублікована вражаюча статистика ударів у бою
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 3 листопада 29-річний мексиканець здобув ефектну перемогу над 36-річним представником Росії. Поєдинок завершився в 11-му раунді важким нокаутом.

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Тема
Ковальов – Альварес
Особи
боксер Сергій Ковальов Сауль Альварес
Місце
США
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