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3 листопада • оновлено в 12:09
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Ковальов - Альварес: кращі моменти бою на відео

Ковальов - Альварес: кращі моменти бою на відео
Мексиканець не залишив шансів своєму російському супернику
2.2т Читати матеріал російською

Ексчемпіон світу за версією WBO в напівважкій вазі Сергій Ковальов (34-4-1, 29 КО) безславно програв Саулю Альваресу (53-1-2, 36 КО) і втратив свій титул.

Весь поєдинок в Лас-Вегасі проходив під диктовку більш молодого мексиканця. Альварес перемагав за очками, але за раунд до фінального гонга зміг провести блискучу атаку. Комбінація з бічних ударів відправила росіянина на канвас рингу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися кращі моменти цієї битви.

Новини
Ковальов - Альварес: опублікована вражаюча статистика ударів у бою

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 3 листопада 29-річний мексиканець здобув ефектну перемогу над 36-річним представником Росії. Поєдинок завершився в 11-му раунді важким нокаутом.

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Тема
Ковальов – Альварес
Особи
боксер Сергій Ковальов Сауль Альварес
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Pooh Vini
Pooh Vini
Мекс красавчик
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