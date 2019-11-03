Ковальов - Альварес: кращі моменти бою на відео

Ексчемпіон світу за версією WBO в напівважкій вазі Сергій Ковальов (34-4-1, 29 КО) безславно програв Саулю Альваресу (53-1-2, 36 КО) і втратив свій титул.

Весь поєдинок в Лас-Вегасі проходив під диктовку більш молодого мексиканця. Альварес перемагав за очками, але за раунд до фінального гонга зміг провести блискучу атаку. Комбінація з бічних ударів відправила росіянина на канвас рингу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися кращі моменти цієї битви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 3 листопада 29-річний мексиканець здобув ефектну перемогу над 36-річним представником Росії. Поєдинок завершився в 11-му раунді важким нокаутом.

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