Космічна сума: стало відомо, скільки заробив Мейвезер за трихвилинний бій у Японії

Екс-чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер отримав 9 мільйонів доларів за виставковий бій проти японця Теншіна Насукави, який пройшов на турнірі Rizin 14 у понеділок, 31 грудня.

"Якби вам запропонували 9 мільйонів за 9-хвилинний спаринг у Токіо, ви б погодилися? Для мене це 9-хвилинна прогулянка", – написав Флойд в Instagram.

"Це була просто розвага, і ми здорово повеселилися. Мої фанати в Японії мріяли про цей бій, ось я і погодився. Повторю ще раз: я все ще на пенсії, а мій рекорд все ще 50-0", — резюмував Мейвезер.

Зустріч Мейвезера і Теншіна пройшла в Сайтама (Японія) за правилами боксу і завершилася в першому ж раунді технічним нокаутом японського бійця. Результат не потрапить у рекорди бійців.