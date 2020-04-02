Контактував з Усиком: російський тренер заразився коронавірусом

Російський тренер Антон Кадушин, який контактував з українцем Олександром Усиком після скасування ліцензійного олімпійського турніру з боксу в Лондоні, заразився коронавірусом.

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"Ну що, ось і у мене підтвердили COVID-19 Хочу всіх закликати до спокою і не піддаватися паніці. Все залежить від вашого імунітету, думайте про хороше і не піддавайтеся паніці, менше дивіться телевізор і всякі ЗМІ про цей вірус, вони теж сильно нагнітають обстановку. Бережіть себе, все буде добре", – написав Кадушин у себе в Instagram і розповів про своє самопочуття.

Антон Кадушіна, Олександр Усик і Гліб Бакши @antonkadushin

Варто відзначити, що за тиждень до хвороби росіянин опублікував спільну фотографію з Олександром Усиком і своїм підопічним Глібом Бакши, написавши, що "коронавірусу немає, є тільки позитив і happy virus".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон WBA International Карен Чухаджян підхопив серйозну хворобу в своєму останньому бою проти російського боксера Сергія Воробйова, тренером якого є Кадушин.

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