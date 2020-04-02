Контактував з Усиком: російський тренер заразився коронавірусом

Російський тренер Антон Кадушин, який контактував з українцем Олександром Усиком після скасування ліцензійного олімпійського турніру з боксу в Лондоні, заразився коронавірусом.
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"Ну що, ось і у мене підтвердили COVID-19 Хочу всіх закликати до спокою і не піддаватися паніці. Все залежить від вашого імунітету, думайте про хороше і не піддавайтеся паніці, менше дивіться телевізор і всякі ЗМІ про цей вірус, вони теж сильно нагнітають обстановку. Бережіть себе, все буде добре", – написав Кадушин у себе в Instagram і розповів про своє самопочуття.
Антон Кадушіна, Олександр Усик і Гліб Бакши
@antonkadushin
Ну що, ось і у мене підтвердили COVID-19 Хочу всіх закликати до спокою і не піддаватися паніці. Так як вже багато хто знає і пишуть в Директ питання, спробую відповісти тут всім. Перші симптоми з'явилися 25 березня, вранці, піднялася температура 37,5 і супроводжувалася сильною ломота в тілі і суглобах, особливо в ногах. Викликав швидку, сказав, що прилетів з Лондона 18 березня. Приїхала швидка, зробили тест. Температура вночі піднімалася до 38, з симптомів був тільки закладений ніс, кашлю не було, перепочинок і утруднення дихання теж. На тлі температури 38 дуже сильно боліла голова. 28 березня мені подзвонили і сказали, що мій мазок дав позитивний результат. Приїхали лікарі, заповнили папери на карантин і зробили фото, взяли мазки у подружжя і дочки. На сьогоднішній день стан моє оцінюю стабільним, температура стрибає від 38,4 ночами і до 36,7 днем. Промиваю ніс міроместіном і аквамарисом, з температурою борюся ібуклін, дихаю фізрозчином через небулайзер. Все залежить від вашого імунітету, думайте про хороше і не піддавайтеся паніці, менше дивіться телевізор і всякі ЗМІ про цей вірус, вони теж сильно нагнітають обстановку. Бережіть себе, все буде хорошо💪🏽💪🏽💪🏽
Варто відзначити, що за тиждень до хвороби росіянин опублікував спільну фотографію з Олександром Усиком і своїм підопічним Глібом Бакши, написавши, що "коронавірусу немає, є тільки позитив і happy virus".
Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон WBA International Карен Чухаджян підхопив серйозну хворобу в своєму останньому бою проти російського боксера Сергія Воробйова, тренером якого є Кадушин.
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