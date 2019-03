Конор МакГрегор оголосив про завершення кар'єри

Знаменитий боєць змішаного стилю, колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в напівлегкій і легкій вазі Конор МакГрегор вирішив піти зі спорту.

Про своє рішення ірландець написав у Twitter. Він побажав колегам успіхів у змаганнях і додав, що приєднується до партнерiв, якi вже пішли на пенсію.

Hey guys quick announcement, I've decided to retire from the sport formally known as "Mixed Martial Art" today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!