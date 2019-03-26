МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Конор МакГрегор оголосив про завершення кар'єри

2.1тЧитати матеріал російською

Знаменитий боєць змішаного стилю, колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в напівлегкій і легкій вазі Конор МакГрегор вирішив піти зі спорту.

Конор МакГрегор оголосив про завершення кар'єри

Про своє рішення ірландець написав у Twitter. Він побажав колегам успіхів у змаганнях і додав, що приєднується до партнерiв, якi вже пішли на пенсію.

Конор почав свою професійну кар'єру у 2008 році й на цей момент провів 25 боїв, із яких переміг у 21 і програв у 4. Брав участь у турнірах таких промоушнів як UFC, CR, CWFC.

Новини
"Це все, про що я прошу": МакГрегор виставив ультиматум UFC

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки