Конор МакГрегор оголосив про завершення кар'єри

Знаменитий боєць змішаного стилю, колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в напівлегкій і легкій вазі Конор МакГрегор вирішив піти зі спорту.
Про своє рішення ірландець написав у Twitter. Він побажав колегам успіхів у змаганнях і додав, що приєднується до партнерiв, якi вже пішли на пенсію.
Hey guys quick announcement, I've decided to retire from the sport formally known as "Mixed Martial Art" today.- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 березня 2019 р
I wish all my old colleagues well going forward in competition.
I now join my former partners on this venture, already in retirement.
Proper Pina Coladas on me fellas!
Конор почав свою професійну кар'єру у 2008 році й на цей момент провів 25 боїв, із яких переміг у 21 і програв у 4. Брав участь у турнірах таких промоушнів як UFC, CR, CWFC.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конор в останньому поєдинку задушливим прийомом програв росіянину Хабібу Нурмагомедову.
Після поєдинку чемпіон UFC влаштував масову бійку з фанатами.
1 січня 2019 року президент UFC Дана Уайт оголосив про те, що в нинішньому році Конор проведе матч-реванш із Хабібом.
12 березня МакГрегор був заарештований у Маямі за напад і грабіж.
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