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15 грудня • оновлено в 12:11
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Коммі - Лопес: сенсаційний бій на відео

Коммі - Лопес: сенсаційний бій на відео
Со-головний поєдинок на вечорі боксу в Нью-Йорку пройшов на арені Madison Square Garden
1.1т Читати матеріал російською

Небитий американський проспект Теофімо Лопес (15-0, 12 KO) здобув несподівану перемогу над ганським чемпіоном світу за версією IBF в легкій вазі (до 61,2 кг) Річардом Коммi (29-3, 26 KO).

Зустріч завершилася в другому раунді, після того як 32-річний Коммi не помітив потужний контрхук в голову. Цей удар потряс ганця. Він пішов у глухий захист і через кілька секунд рефері зупинив бій, припинивши одностороннє побиття.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися повний запис цієї зустрічі.

НОВОСТИ
Боксер став сенсаційним чемпіоном і змусив Ломаченка піднятися в ринг

У липні Теофімо Лопес (15-0, 12 КО), тренер якого обіцяв убити українця Василя Ломаченка в рингу, здобув непросту перемогу над японцем Масайоші Накатані (18-1, 12 КО).

Спочатку Ломаченко планував провести об'єднавчий бій з Коммi 12 квітня, однак чемпіон світу IBF пошкодив кисть і не відновився до цієї дати. Українцю довелося провести обов'язковий захист проти британця Ентоні Кролл, а бій з ганським боксером був відкладений.

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Автор
Максим Богданов
Особи
Теофімо Лопес Рiчард Коммi
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