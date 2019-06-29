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Коммі - Бельтран: весь бій на відео

Коммі - Бельтран: весь бій на відео
Зустріч пройшла при повному домінуванні ганського боксера
1.8тЧитати матеріал російською

Ганський боксер Річард Коммi (29-2, 26 КО) захистив титул чемпіона світу за версією IBF в легкій вазі.

На вечорі боксу в Каліфорнії 32-річний Коммi переміг мексиканського ветерана Раймундо Бельтрана (36-9-1, 22 КО).

Протягом всього бою Річард володів ініціативою і три рази відправляв Бельтрана в нокдаун. Після четвертого разу рефері зупинив побиття. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам повний запис цієї зустрічі.

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Спочатку Ломаченко планував провести об'єднавчий бій з Коммi 12 квітня, однак чемпіон світу IBF пошкодив кисть і не відновився до цієї дати. Українцю довелося провести обов'язковий захист проти британця Ентоні Кролл, а бій з Ганським боксером був відкладений

Раніше тренер Річарда Ком Андре Розьє назвав свого підопічного головною загрозою для українця Василя Ломаченка.

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Особа
Рiчард Коммi
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