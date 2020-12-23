Коментарі Ломаченка тупі, – промоутер про "упередженість" суддів у бою з Лопесом

Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум назвав безглуздими й абсолютно недоречними слова українця про упередженість суддів у програному бою проти Теофімо Лопеса.

В інтерв'ю на YouTube-каналі iFL TV американець заявив, що це нагадало йому відмовки Деонтея Уайлдера після дострокової поразки від Тайсона Ф'юрі в чемпіонському поєдинку. Він пообіцяв наживо поговорити про це з Василем.

"Коментарі Ломаченка такі ж тупі, як ті відмовки, які придумував Уайлдер після поразки в бою з Ф'юрі. Він говорив, що нібито Тайсон чимось наповнив свої рукавички, а його кут отруїв йому воду. Це смішно. Можливо, Джулі Ледерман, яка є дуже чесною людиною, щось і впустила, віддавши Ломаченку всього один раунд, але всі судді були авторитетними фахівцями. Я думаю, що всі, хто дивився поєдинок, неважливо, як вони порахували раунди, – 7:5, 8:4 або навіть 9:3 – погодяться з перемогою Лопеса. Саме тому я вважаю коментарі Ломаченка абсолютно недоречними, про що обов'язково скажу йому при зустрічі", – поділився своєю думкою Арум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь у своєму першому інтерв'ю після поразки заявив, що не вважає, що програв Лопесу, і звинуватив суддів в упередженості.