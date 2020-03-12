Колишню дружину Мейвезера знайшли мертвою: стали відомі деталі страшної сімейної драми

Колишня дружина і мати трьох дітей легендарного американського боксера, ексчемпіона світу в п'яти вагових категоріях Флойда Мейвезера Джозі Харріс була знайдена мертвою в своїй машині.

Джозі Харріс TMZ

За інформацією TMZ, поліцейські натрапили на труп 40-річної жінки в автомобілі, який був припаркований біля її будинку в Каліфорнії. Причини смерті не повідомляються, проте відомо, що судмедекспертиза не виявила ознак насильницької смерті.

Варто відзначити, що в 2010 році Мейвезер був звинувачений у домашньому насильстві щодо Харріс – він побив дружину на очах у своїх дітей, за що два місяці відсидів у ізоляторі. Пізніше Мейвезер заперечував свою провину, заявляючи, що у Харріс проблеми з наркотиками. Ексдружина, в свою чергу, подала на Мейвезера в суд, зажадавши $ 20 млн за наклеп. Ця справа досі не закрита.

Флойд Мейвезер і Джозі Харріс TMZ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Флойд Мейвезер зажадав захмарний гонорар за своє повернення в бокс. Серед варіантів для легендарного ексчемпіона світу розглядається бій проти Хабіба або Конора.

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