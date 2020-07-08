Колишній тренер Гвоздика пояснив, чому українець завершив кар'єру
Колишній тренер боксера Олександра Гвоздика Тедді Атлас пояснив, чому українець прийняв рішення завершити кар'єру, розповівши про відсутність пропозицій щодо майбутніх поєдинків.
"Ми готові були йти далі. З часом бокс почав повертатися, але нам не пропонували поєдинки. Не було розуміння, коли буде наступний бій. Немає ніяких виправдань в цій справі, як і в житті. Є причини, через які ти робиш щось, і виправдання, через які ти не робиш це. Ми не хотіли бути одними з таких", – цитує слова Атласу YouTube-канал vRinge Vision.
Він вважає, що рішення, прийняте Гвоздиком, було правильним.
"Врешті-решт, у нього з'явилася можливість робити щось інше. І бути схожим на чемпіона, яким він був. Він пішов у цю справу і сказав мені: "Я не в тому місці, в якому повинен бути. Не в тому місці, в якому ми домовилися опинитися". Він прийняв рішення завершити кар'єру, і, виходячи з цього, воно було правильним", – підсумував Атлас.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гвоздик розповів, від чого залежить його повернення в бокс.