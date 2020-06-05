Колишній суперник Василя Ломаченка британський боксер Люк Кемпбелл заявив, що українець є неймовірно універсальним боксером.

"Він може робити все, що завгодно. Він швидкий, відмінно працює ногами, пресингує суперників, завдає контрудари. До таких бійців потрібно серйозно готуватися. Готуючись до інших поєдинків, ти береш у тренувальний табір боксера, який буде тебе пресингувати, або боксера, який вміє проводити контратаки. Але у випадку з ним, ви повинні бути готові до всього", – сказав Кемпбелл в інтерв'ю виданню Standard.

Ломаченко - Кемпбелл nv.ua

Незважаючи на всі сильні сторони Ломаченка, британець хоче домогтися реваншу. Він вважає, що на цей раз йому вдасться перемогти.

"Я думаю, що здатний на більше. Невеликі зміни в підготовці допоможуть мені його перемогти, я дійсно вірю в це. Не можна використовувати одноманітну тактику в поєдинку з ним. Якщо тобі вдасться один раз по ньому влучити, ти не зможеш робити те ж саме і знову досягти успіху. Для перемоги потрібно постійно змінювати свій ритм", – заявив британський боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній суперник Василя Ломаченка, Хорхе Лінарес, заявив, що українець все ще дуже сильний, проте вже не так, як кілька років тому, і відзначив силу Теофімо Лопеса

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