Колишній суперник Кличка перебуває в комі через коронавірус

Колишній суперник Володимира Кличка Деррік Джефферсон перебуває в штучній комі у відділенні інтенсивної терапії після того, як йому було діагностовано коронавірус.

Як повідомляє інформагентство Boxing Scene, перший тест на наявність захворювання виявився негативним, а другий – позитивним. 52-річний Джефферсон був відправлений у медикаментозну кому та підключений до апарату штучної вентиляції легень. Незважаючи на серйозність вжитих заходів, стан колишнього боксера поступово поліпшується.

Деррік Джефферсон факти

Нагадаємо, що бій між Володимиром Кличком і Деріком Джефферсоном відбувся 24 березня 2001 року і був єдиним титульним поєдинком у кар'єрі американця. Наш співвітчизник розібрався із суперником за два раунди, тричі відправивши його в нокдаун. Суддя був змушений зупинити бій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 42-річний італійський боєць MMA розповів про своє самопочуття після того, як заразився коронавірусом.

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