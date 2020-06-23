Колишній спаринг-партнер Ломаченка та Лопеса спрогнозував, як пройде бій

Непереможний боксер і чемпіон WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон (14-0, 8 КО), який брав участьу спарингах і з Василем Ломаченком, і з Теофімо Лопесом, заявив, що у американця є шанси тільки в перших раундах бою.

"Це буде дуже непростий бій для Теофімо, незважаючи на те, що він є відмінним боксером. Він сильний, різкий, розумний і володіє потужністю. Мені здається, що найцікавішою частиною їхнього двобою будуть перші три-чотири раунди. Теофімо може зловити Ломаченка хорошим ударом. Після цього перевага буде на боці українця, оскільки він більш досвідчений і пройшов через багато речей. У бою проти Лінареса він був відправлений у нокдаун, але встав і виграв поєдинок", – поділився своєю думкою Стівенсон в інтерв'ю на YouTube-каналі EsNews.

Нагадаємо, раніше відомий промоутер Боб Арум, який веде справи обох боксерів, заявив, що зараз проведення бою між Ломаченком і Лопесом планується на 19 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, володар пояса WBA International у другій напівлегкій вазі Джон Джо Невін порівняв спаринги з українцем з боєм із тінню.