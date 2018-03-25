Колишній кікбоксер з Росії став чемпіоном світу з боксу

Російський боксер Андрій Сироткін захистив пояс інтерконтинентального чемпіона WBA в суперсередній вазі. На вечорі боксу в Краснодарі чемпіон Росії з кікбоксингу 2011 року за очками переміг канадця Райана Форд - 117:111, 116:112, 115:113.

33-річний росіянин переміг у всіх 15 боях на професійному рингу. Він завоював пояс інтерконтинентального чемпіона, перемігши в листопаді минулого року легендарного Рікардо Майоргу. Андрій Сироткін володіє декількома регіональними поясами.

36-річний Форд зазнав другої поразки в кар'єрі при 14 перемогах. У грудні минулого року він в Кемерово програв Федору Чудінову.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що чемпіон світу здобув яскраву перемогу страшним нокаутом.