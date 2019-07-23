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"Коли я йшов..." Усик зробив визнання в ефірі британського ТБ

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Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик зізнався, що не відчуває жодних проблем з переходом в хевівейт.

За словами нашого боксера, дебютний поєдинок у новій вазі він проведе в абсолютно комфортному для себе стані.

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"Мені не треба переадаптовуватися для хевівейта. Коли я йшов в крузервейт, я прибрав досить кілограм. Зараз буду боксувати в своїй вазі, в тій, в якій перебуваю та живу. Тренуюся так само, як і тоді, коли був в крузервейті. Просто зараз ми робимо якісь нові речі. Взагалі у нас кожну підготовку виникає щось нове. Тому що сідає великий штаб і впроваджує якісь нові речі, які ми робимо", – сказав Усик в ефірі Sky News.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик назвав британського лінійного чемпіона Тайсона Ф'юрі найсильнішим на сьогодні супертяжем планети.

Нагадаємо, Усик може дебютувати в хевівейті 14 вересня в андеркарті бою легендарного Геннадія Головкіна. Суперником українця, швидше за все, стане камерунець Карлос Такам.

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Особа
Олександр Усик
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