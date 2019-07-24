Коли дізнався: стало відомо про реакцію Володимира Кличка на побиття Панеттьєрі

Легендарний Володимир Кличко гнівно відреагував на ситуацію з побиттям його екснареченої Хайден Панеттьєрі.

Колишній чемпіон світу буквально розлютився, дізнавшись про те, що нинішній бойфренд американської актриси Брайан Хікерсон підняв на її руку.

"Володимир розлютився, коли дізнався про це. Вони можуть перебувати за декілька миль одне від одного, виховуючи спільну дитину, але він ніколи не буде стояти осторонь від того, хто заподіяв шкоди матері його дитини", – заявило RadarOnline.com джерело, знайоме з ситуацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Брайан Хікерсон на початку травня був заарештований поліцією за побиття Хайден Панеттьєрі. Пізніше актора випустили під заставу.

Суд Лос-Анджелеса заборонив Хікерсону наближатися до коханої ближче, ніж на 90 метрів, а також намагатися із нею зв'язатися.

Стало відомо, що Панеттьєрі тривалий час не спілкується із донькою Кайєю-Євдокією через проблеми в особистому житті. Дитина, з моменту розставання Хайден із Володимиром у серпні минулого року, проживає в Україні.

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