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Коли дізнався: стало відомо про реакцію Володимира Кличка на побиття Панеттьєрі

9.8т Читати матеріал російською

Легендарний Володимир Кличко гнівно відреагував на ситуацію з побиттям його екснареченої Хайден Панеттьєрі.

Колишній чемпіон світу буквально розлютився, дізнавшись про те, що нинішній бойфренд американської актриси Брайан Хікерсон підняв на її руку.

"Володимир розлютився, коли дізнався про це. Вони можуть перебувати за декілька миль одне від одного, виховуючи спільну дитину, але він ніколи не буде стояти осторонь від того, хто заподіяв шкоди матері його дитини", – заявило RadarOnline.com джерело, знайоме з ситуацією.

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Алкоголізм і насильство: екснаречена Кличка зважилася на радикальний крок

Коли дізнався: стало відомо про реакцію Володимира Кличка на побиття Панеттьєрі

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Особи
Володимир Кличко Хайден Панеттьєрі
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