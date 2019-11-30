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1 грудня • оновлено в 06:25
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Кокляєв - Ємельяненко: весь бій на відео

Кокляєв - Ємельяненко: весь бій на відео
Зустріч двох знаменитостей пройшла в Москві
19.9т Читати матеріал російською

Знаменитий боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олександр Ємельяненко переміг в найбільш очікуваному бою року в Росії проти відомого пауерлiфтера Михайла Кокляева.

Боксерський поєдинок на турнірі "Битва стихій" відбувся в Москві і завершився в першому раунді. Техніка 38-річного бійця виявилася в кілька разів краще ніж у величезного 40-річного важкоатлета.

Уже в першому раунді Ємельяненко ударами в голову потряс опонента. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися повний запис зустрічі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 жовтня Ємельяненко і Кокляєв влаштували бійку в одному з московських барів. Під час бійки Ємельяненко розсік брову Кокляеву.

Відзначимо, що в квітні Олександр зірвав третій бій поспіль, розбившись на велосипеді.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Олександр Емельяненко
Місце
Росія
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Танцор Диско
Танцор Диско
Фууу ! мешок с дерьмом !!!
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