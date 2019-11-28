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29 листопада • оновлено в 10:55
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Кокляєв – Ємельяненко: де дивитися найочікуваніший бій року в Росії

8.8т
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У п'ятницю, 29 листопада, відбудеться турнір "Битва стихій", головною подією якого стане поєдинок бійця ММА Олександра Ємельяненка проти відомого пауерліфтера Михайла Кокляєва.

Кокляєв – Ємельяненко: де дивитися найочікуваніший бій року в Росії

4-х раундовий бій за правилами боксу пройде в Москві, на ВТБ-арені і транслюватиметься на російському каналі РЕН-ТВ. Початок о 21:40 за київським часом (о 22:40 за московським часом).

На церемонії зважування Михайло Кокляєв виявився на 20 кг важчим за свого суперника показавши на вагах 134 кг. Вага Олександра Ємельяненка склала 113,5 кг. Переможець отримає 1 мільйон рублів, а той, хто програє – 500 тисяч.

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Кокляєв – Ємельяненко: прогноз букмекерів на найочікуваніший бій року в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 жовтня Ємельяненко і Кокляєв влаштували бійку в одному з московських барів. Під час бійки Ємельяненко розсік брову Кокляєву.

Відзначимо, що в квітні Олександр зірвав третій бій поспіль, розбившись на велосипеді.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Олександр Емельяненко
Тег
Новини Росії
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
И где свидомые будут это смотреть????
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