Кокаїн і повії: Ф'юрі розповів, чим займеться після реваншу з Уайлдером

Тайсон Ф'юрі заявив, що збирається "закинутися кокаїном і піти по повіям" після матчу-реваншу проти Деонтея Уайлдера.

"Відразу після бою я закинуся кокаїном і піду по повіям. Невже є щось краще, ніж кокаїн і повії? Я люблю дешевих повій, які коштують 30 доларів. Пам'ятайте, що спочатку потрібно зробити собі укол пеніциліну, а потім вже їх тр*хати. Якщо у вас його немає, то раджу одягати два презерватива", – розповів Ф'юрі в ексклюзивному інтерв'ю агентству Daily Caller.

Тайсон Ф'юрі УНІАН

Tyson Fury says he plans to binge on cocaine and $ 30 hookers after fighting Deontay Wilder.



VIDEO: pic.twitter.com/LrTUtk9RYF - David Hookstead (@dhookstead) February 18, 2020

Нагадаємо, що чемпіонський бій за пояс WBC в суперважкій вазі між британським і американським боксерами відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі на стадіоні "MGM Grand".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон Ф'юрі поділився дивовижною методикою зміцнення своєї щелепи перед поєдинком проти Деонтея Уайлдера.

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