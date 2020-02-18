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18 лютого • оновлено в 12:08
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Кокаїн і повії: Ф'юрі розповів, чим займеться після реваншу з Уайлдером

1.3т
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Тайсон Ф'юрі заявив, що збирається "закинутися кокаїном і піти по повіям" після матчу-реваншу проти Деонтея Уайлдера.

"Відразу після бою я закинуся кокаїном і піду по повіям. Невже є щось краще, ніж кокаїн і повії? Я люблю дешевих повій, які коштують 30 доларів. Пам'ятайте, що спочатку потрібно зробити собі укол пеніциліну, а потім вже їх тр*хати. Якщо у вас його немає, то раджу одягати два презерватива", – розповів Ф'юрі в ексклюзивному інтерв'ю агентству Daily Caller.

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

УНІАН

Нагадаємо, що чемпіонський бій за пояс WBC в суперважкій вазі між британським і американським боксерами відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі на стадіоні "MGM Grand".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон Ф'юрі поділився дивовижною методикою зміцнення своєї щелепи перед поєдинком проти Деонтея Уайлдера.

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Тема
реванш Уайлдер – Ф'юрі
Особи
Тайсон Ф'юрі Деонтей Уайлдер
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