Кокаїн і повії: Ф'юрі розповів, чим займеться після реваншу з Уайлдером

Тайсон Ф'юрі заявив, що збирається "закинутися кокаїном і піти по повіям" після матчу-реваншу проти Деонтея Уайлдера.

"Відразу після бою я закинуся кокаїном і піду по повіям. Невже є щось краще, ніж кокаїн і повії? Я люблю дешевих повій, які коштують 30 доларів. Пам'ятайте, що спочатку потрібно зробити собі укол пеніциліну, а потім вже їх тр*хати. Якщо у вас його немає, то раджу одягати два презерватива", – розповів Ф'юрі в ексклюзивному інтерв'ю агентству Daily Caller.

