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"Клоун": Ломаченко розлютився на боксера, який обіцяв його вбити

2.6т Читати матеріал російською

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO у легкій вазі українець Василь Ломаченко розповів про гіпотетичне проведення бою з перспективним американським претендентом на титул IBF Теофімо Лопесом.

"Я хотів би хотів більше боксувати з Теофімо Лопесом, ніж із Річардом Коммі. Тому що він говорить багато поганих слів на мою адресу. Разом зі своїм батьком він виглядає, як клоун. Як комік. Я хочу показати йому його місце", — сказав Василь, якого цитують британські ЗМІ.

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Варто зазначити, що Теофімо Лопес нещодавно завоював статус обов'язкового претендента на титул IBF, яким нині володіє Річард Коммі, і розраховує у жовтні провести з ним бій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько і тренер Теофімо Лопеса дав самовпевнений коментар із приводу можливого бою з Ломаченком.

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Василь Ломаченко Теофімо Лопес
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Р Сергей
Р Сергей
Ломаченко того цигана ПОРВЕ, як баяна на весіллі! Таких "лопесів puzdaboliv" вже було багато!
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