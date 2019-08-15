"Клоун": Джошуа наїхав на Леннокса Льюїса

Колишній чемпіон світу за версіями WBA Super, IBF, WBO британський супертяж Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) різко висловився на адресу легендарного співвітчизника Леннокса Льюїса.

Ентоні Джошуа

Джошуа не сподобалося те, як Льюїс відреагував на його сенсаційу поразку від рук мексиканця Енді Руїса-молодшого (33-1, 22 КО), а також інші висловлювання легенди: про необхідність Джошуа змінити тренера, провести реванш із Руїсом у Мексиці, а також про безперспективність витівки проведення другого бою в Саудівській Аравії.

"Леннокс Льюїс – клоун. Я його не поважаю. Ми з ним абсолютно не схожі. Я б вважав за краще після закінчення кар'єри насолоджуватися тим, що підростає нове покоління, а не пхати всюди свого носа. Потрібно просто вміти цінувати все те, чого досягли інші. А Леннокс точно не з таких. Ми з ним із різного тіста. 100%", – цитує Джошуа vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно було офіційно оголошено, що реванш Руїс - Джошуа пройде в Саудівській Аравії, хоча як варіанти розглядалися також США, Мексика та Велика Британія.

Також було названо фантастичний гонорар Руїса за реванш із Джошуа.

Пізніше Енді Руїс-молодший заявив, що не збирається битися з Ентоні Джошуа 7 грудня в Саудівської Аравії.

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