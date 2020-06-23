Клімас закликав дати можливість Джошуа побити Усика

Менеджер колишнього абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика (17-0, 13 КО) Егіс Клімас впевнений, що Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) доведеться проводити обов'язковий захист поясу WBO від українця.

Литовець закликав британця відкласти бій з Ф'юрі і спершу побитися з Усиком.

"Якщо у Джошуа відберуть пояс WBO, то Джошуа і Ф'юрі ніяк не зможуть побитися за все пояса. Це неможливо. Так що, якщо вони так в собі впевнені, то дайте можливість Джошуа побити Усика. Ну а потім він зможе побитися з Ф'юрі", – цитує Клімаса Хспорт з посиланням на The Athletic.

Раніше чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що домовився про поєдинок проти Ентоні Джошуа.

17 червня промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, розповів, що команда українця пішла на поступки Ентоні Джошуа, дозволивши йому спочатку провести обов'язковий захист титулу IBF проти Кубрата Пулєва.