Кличку повернули програні пояси: спортивні підсумки 27 травня

Легендарному Володимиру Кличку повернули чемпіонські пояси, які він втратив у бою з Тайсоном Ф'юрі, а дзюдоїстка Дарина Білодід похвалилася розкішною фігурою.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 27 травня.

Крім того, київське "Динамо" обіграло "Олімпік", забивши два голи за дві хвилини. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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