ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Кличко зробив офіційну заяву про кар'єру: спортивні підсумки 30 червня

636Читати матеріал російською

Легендарний Володимир Кличко зробив офіційну заяву про повернення в бокс, а Україна фінішувала в трійці кращих на Європейських іграх-2019.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини останнього дня червня.

Крім того, українського борця "задушили" в сутичці на Євроіграх. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

"Я прийняв рішення!" Володимир Кличко зробив остаточну заяву про свою кар'єру в боксі

Україна увійшла до топ-3 за підсумками Європейських ігор-2019

Українки завершили виступи на Євробаскеті-2019

РосТВ не вдалося заглушити гімн України на Європейських іграх - відеофакт

"Путін х**ло": президента РФ на Європейських іграх зустрічають образливими банерами

Почалися судоми: українця "задушили" в сутичці на Європейських іграх - опубліковано відео

"Я чекаю на тебе!" Такам сказав, що зробить з Усиком

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Євробаскет-2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Євробаскет-2019Європейські ігри 2019
Особа
Володимир Кличко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel