Кличко зробив офіційну заяву про кар'єру: спортивні підсумки 30 червня

Легендарний Володимир Кличко зробив офіційну заяву про повернення в бокс, а Україна фінішувала в трійці кращих на Європейських іграх-2019.
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Крім того, українського борця "задушили" в сутичці на Євроіграх. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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