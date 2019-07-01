Кличко зробив офіційну заяву про кар'єру: спортивні підсумки 30 червня

Легендарний Володимир Кличко зробив офіційну заяву про повернення в бокс, а Україна фінішувала в трійці кращих на Європейських іграх-2019.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини останнього дня червня.

Крім того, українського борця "задушили" в сутичці на Євроіграх. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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