Кличко згадав перемогу над Леапаї, яку присвятив Україні

Олександр Чеканов Бокс 20:33, 6.07.2020 Оновлено: 20:52, 6.07.2020

Легендарний Володимир Кличко згадав свій поєдинок проти австралійця Алекса Леапаї, який відбувся у квітні 2014-го року і завершився ефектною перемогою українця нокаутом у п'ятому раунді.

Наш співвітчизник, розмістивши фото з братом Віталієм, наголосив, що для нього це був особливий бій через події в Україні.

Володимир Кличко згадав в Instagram бій з Алексом Леапаї

"Це закулісна фотографія, зроблена у 2014-му році з бою з Алексом Леапаї. Це був багато в чому дуже важливий бій через виклики, які постали перед Україною, і мого брата, який був і перебуває в епіцентрі подій. Я хотів показати яскравий перфоманс, щоб підняти дух людей. Я також хочу висловити велику повагу пану Леапаї. Ти пам'ятаєш цей бій?!" – написав Володимир на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, навесні 2014-го року Україна зіткнулася з військовою агресією Росії, яка анексувала Крим й окупувала Донецьку та Луганську області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, брати Кличко потрапили в незвичайний боксерський рейтинг.

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