Кличко відреагував на побиття Панеттьєрі: спортивні підсумки 26 лютого

Російська тенісистка Марія Шарапова оголосила про завершення кар'єри, а ЗМІ розповіли про реакцію Володимира Кличка на повторне побиття Гайден Панеттьєрі.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 26 лютого.

Крім того, у Лізі чемпіонів завершилися перші матчі 1/8 фіналу турніру. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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