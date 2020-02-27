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27 лютого • оновлено в 09:37
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Кличко відреагував на побиття Панеттьєрі: спортивні підсумки 26 лютого

2.8т
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Російська тенісистка Марія Шарапова оголосила про завершення кар'єри, а ЗМІ розповіли про реакцію Володимира Кличка на повторне побиття Гайден Панеттьєрі.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 26 лютого.

Крім того, у Лізі чемпіонів завершилися перші матчі 1/8 фіналу турніру. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Марія Шарапова Хайден Панеттьєрі Володимир Кличко
Теги
ФК Манчестер Сіті ФК Динамо Київ Реал Мадрид
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