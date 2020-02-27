Кличко відреагував на побиття Панеттьєрі: спортивні підсумки 26 лютого

Російська тенісистка Марія Шарапова оголосила про завершення кар'єри, а ЗМІ розповіли про реакцію Володимира Кличка на повторне побиття Гайден Панеттьєрі.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 26 лютого.
Крім того, у Лізі чемпіонів завершилися перші матчі 1/8 фіналу турніру. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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