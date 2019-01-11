Кличко та Усик: ЗМІ повідомили про супершоу в Лондоні

Відомий промоутер Едді Хірн збирається організувати суперподію на британському стадіоні "Уемблі". У вечорі боксу в Лондоні візьмуть участь два українські боксери – Володимир Кличко та Олександр Усик.

Поєдинки наших спортсменів можуть пройти 13 квітня. Спочатку на цю дату було призначено бій непереможеного британця Ентоні Джошуа, який повинен був боротися з переможцем протистоянння Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі. Однак боксери не зуміли визначити найсильнішого: за підсумками 12-раундової зустрічі, згідно з записками суддів, була зафіксована нічия. Таким чином, Джошуа довелося терміново шукати нового суперника, повідомляє boxing-mma.com.

Володимир Кличко http://klitschko-brothers.com

Потенційним кандидатом на бій проти кривдника Кличка є Джаррелл Міллер, проте він не збирається виїжджати за межі США. Таким чином, заброньований на 13 квітня "Уемблі" може прийняти інших боксерів. Не виключено, що абсолютний чемпіон світу Олександр Усик і легендарний українець Володимир Кличко, який вирішив повернутися в професійний бокс, разом можуть викликати величезний ажіотаж у Британії.

Олександр Усик instagram.com/usykaa

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний супертяж Володимир Кличко може повернутися на ринг і вже в квітні провести бій на лондонській арені "Уемблі".

Авторитетний британський журналіст Стів Банс анонсував повернення українського боксера в професійний спорт.

Суперником нашого боксера може стати Ділліан Уайт, який у грудні минулого року відправив у важкий нокаут Дерека Чісору.

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