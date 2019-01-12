Кличко спонукають повернутися на ринг: що відбувається

"Володимир Кличко повертається" - зараз ця фраза в питально-окличних тонах ходить по устах уболівальників всього світу. Коли, здавалося, епоха братів Кличків вже закінчена, один з них може створити сенсацію.

Чутки про повернення Кличко-молодшого на ринг, який завершив кар'єру в 2017-му, з'явилися ще в жовтні 2018-го. Але такі міркування і не виходили за рамки чуток, поки днями авторитетний британський журналіст і експерт Стів Банс не запуститься чергову "хвилю". Але вже не просто "я чув", а з конкретними датами, місцем і ймовірним суперником... Невже легендарний український "Доктор Залізний Молот" знову повернеться на ринг?

OBOZREVATEL розцінює саму можливість повернення Володимира Кличка у великий бокс і знаходить причини, чому цього робити не варто.

Є ще порох?

"Володимир Кличко повертається, він знову буде боксувати. Я чув, що він зв'язався з крутим британським супертяжем. Це не Ф'юрі і не Джошуа. Чув, що цей бій ми могли б побачити на "Уемблі" 13 квітня. Це один із самих божевільних боїв, яким почнеться 2019 рік", - ось що заявив Банс в ефірі BBC 5 Live Boxing Podcast.

"Чув" і ще раз "чув" - в прогнозі британця щодо Кличко вистачає невпевненості та перестраховок. Однак джерела Банса напевно не придумали таку інформацію на порожньому місці, тим більше, тема повернення Кличко-молодшого в великий бокс вже не нова:

в жовтні 2018 го відомий британський промоутер Едді Хірн натякнув на повернення Кличко найближчим часом, під час чергової хвилі ностальгії за боєм Кличко-Джошуа і реваншу, який так і не відбувся;

незабаром після того нібито менеджер Володимира німець Бернд Бенте запевнив, що "це виключено". Але потім сам Кличко парирував, що ніякого менеджера у нього немає і подібні рішення він приймає особисто;

в грудні Хірн вже прямо говорить, що "Кличко хоче повернутися в бокс" і стверджує, що українець нібито прямо Джошуа написав смс-ку на цю тему;

Також варто відзначити, що Володимир з моменту закінчення кар'єри підтримує спортивну форму і одного разу навіть спарингував з Олександром Усиком, коли кримчанин готувався до бою з Тоні Белью. Крім того Кличко-молодший не пішов повноцінно в інші сфери як його брат Віталій (ставши мером Києва), повністю відвернувшись від боксу.

Тому гіпотетично і цілком реально повернення Кличко може відбутися. Якби таке говорилося про Віталія, реакція була б виключно жартівливою. Але у випадку з Володимиром всі тільки насторожилися і задумалися...

Кличко стане частиною "багатоходівки" Хірна

У всьому вищесказаному не раз згадувався Едді Хірн - зараз один з найвпливовіших промоутерів світу, чия компанія веде справи Ентоні Джошуа, працює з Олександром Усиком і ще рядом впливових боксерів. Хірн "ляльковод" доброї частиною боксерського світового ринку, і на весну цього року задумав чергову угоду, частиною якої може стати і Кличко.

Едді Хірн

Головна прив'язка - квітень і легендарний англійський стадіон "Уемблі". Саме на "Уемблі" в квітні у Хірна попередньо запланований маститий і масштабний в плані розкрутки бій Ентоні Джошуа. Суперник був ще не визначений, але все йшло до того, що Ентоні повинен був битися з зухвалим Ділліаном Уайтом - №1 рейтингу WBC. До слова, і сам Уайт вже не раз погрожував Джошуа зустріччю, що тільки підігрівало майбутню їх сутичку і робило її все більш імовірною.

Але поряд з цим не заспокоювався і американець Джарелл Міллер. Непереможений тяжковаговик (23-1-0, 20 КО) останнім часом впевнено пре по кар'єрних сходах, знаходиться у відмінній формі і зараз займає 3-є і 4-е місця в рейтингу WBO і WBA відповідно. І, схоже, Міллеру набридло укладати одного за одним важковаговиків "другого ешелону" (хоча ще восени Джарелл бився з відомим поляком Томашем Адамеком), боксеру захотілося чогось топового. Занадто топового, у вигляді Ентоні Джошуа.

"Я потрібен "ляльці Барбі" Джошуа більше, ніж він мені" - так "ласкаво" запрошує Міллер на бій зоряного британця, бажаючи будь-якими способами роздобути бій з Ентоні. Сам Джошуа, ясна річ, не став заперечувати зустріч з Міллером (назвавши його в числі своїх потенційних суперників поряд з Уайтом), а за цей час Міллер вже встиг "між рядків" відмовитися від бою з Усиком.

Джарелл Міллер (зліва)

Утворене особисте протистояння все зводить до бою Міллер - Джошуа, але багато ламає для Хірна. Справа в тому, що Міллер всі свої 24 бої провів у США, і ювілейний 25-й навряд чи збирається поступатися Британії. Тим більше такий бій є важливою перемогою в боротьбі американського і британського ринків, де британці останнім часом майже відсунули США на другий план. Все більше топових боїв планується саме в Великобританії, британські боксери хочуть битися вдома, навколо них починає крутитися все більше грошей світового боксу, чим відмінно маніпулюють діячі типу Хірна.

Тому вельми сміливо варто припустити, що в США поставили на бій Міллер - Джошуа великі ставки і згодні знайти дуже багато грошей, щоб схилити чашу терезів на свою сторону. Напевно Хірну і Джошуа запропоновано дуже надзвичайний контракт, який перекриває їх потенційний дохід від бою Джошуа - Уайт на "Уемблі". Та й Міллера теж треба здолати зі спортивної точки зору, адже якщо цього не зробити зараз, сам Джарелл не відчепиться і може боляче "вдарити" по кар'єрі Джошуа пізніше.

Але при чому тут Кличко?

Якщо все йде до того, що Джошуа таки зустрінеться з Міллером в квітні в США, то Уайт і "Уемблі" навесні залишаються у "розбитого корита" (до слова, нещодавно і сам Уайт заявляв, що чув про бій Міллера і Джошуа в квітні) . Але Уайт ще добре - йому знайдуть іншого суперника, можливі збитки відшкодують і пообіцяють бій з Джошуа трохи пізніше. А ось фактор "Уемблі" приносить чимало витрат - виходить, Хірн не виправдав сподівань тисяч британців, які вже зібралися на стадіон подивитися сутичку Джошуа і Уайта в квітні. Та й для самої Британії перенесення бою з "Уемблі" в США - невеликий удар по іміджу.

Ось Хірн і згадав про козир в рукаві - Володимира Кличка. Українська легенда ідеально підійшла б на роль заміни Джошуа на квітневий бій з Уайтом, який відбудеться саме на "Уемблі". Так, британцям буде запропонований не Джошуа, але сам Володимир Кличко! Та ще й в бою з першим номером рейтингу WBC. З цього вийшло б відмінне шоу без будь-яких втрат для Хірна.

Ентоні Джошуа і Володимир Кличко на стадіоні "Уемблі"

Інша справа, що поки слабо уявляється, як 41-річний ветеран після майже дворічного простою буде протистояти одному з найкращих важковаговиків нинішніх днів. Чи не буде це одностороннім боєм на користь Уайта, при всій повазі до українського чемпіона? Поки немає вагомих аргументів представляти інший сценарій.

Та й сама ідея повернення на ринг Кличко в деякій мірі ризикована - якщо повернення буде невдалим, кар'єра Володимира матиме дуже неприємний "післясмак", перебивши сильний "смак" від минулих перемог і звань. У плані іміджу та фінансів Кличко вже не потрібна боксерська кар'єра й великі бої в хевівейті, а в спортивному аспекті його час фактично пройшов... Звичайно, Володимир може знаходити для себе й інші плюси, але чи перекриють вони всі ризики і дуже можливі мінуси?

Якщо не Уайт, то хто?

У разі повернення Володимира на ринг багатьом би хотілося, щоб українець взяв реванш у Тайсона Ф'юрі. Саме бій з Ф'юрі в 2017-му став гірким моментом в кар'єрі Володимира, коли українець зазнав несподіваної поразки, а потім не зміг взяти реванш, так як Ф'юрі нібито зав'язав з великим боксом (через депресію і проблем з наркотиками).

Тайсон Ф'юрі

Але потім Ф'юрі повернувся, і зараз у Кличка є цілком реальна можливість здійснити реванш зі скандальним британцем. Але Тайсону зараз не до спогадів - він занадто зайнятий закликанням на реванш супер-чемпіона WBC Деонтея Уайлдера, адже їх останній бій завершився внічию. І команда Ф'юрі поряд з самим Тайсоном робить все можливе, щоб організувати такий реванш.

З інших суперників крім Уайта навіть складно припустити, з ким Кличко може здійснити своє повернення на ринг. Напевно це буде хтось із незайнятих важкоатлетів топ-10 WBC, WBA, WBO або IBF, хто теж чимало співпрацює з Хірном. Наприклад, №10 рейтингу WBC Кубрат Пулєв. З болгарином Кличко вже бився в 2014-му, переміг його, і другий бій з Пулєвим можна було б піднести як своєрідний ностальгійний реванш при поверненні і т.п. Повєткін? Вельми реально, якщо росіянина таки не зведуть з Усиком і якщо "російський вітязь" залишиться в пошуку суперника на весну. Ще один "бій з минулого" (Кличко побив Повєткіна в 2013-му) на тлі російсько-українського протистояння - відмінне шоу з втіленням маси інтересів і великим ажіотажем.

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