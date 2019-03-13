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Кличко проти Усика: українці посперечаються за чемпіонський супербій

1.4тЧитати матеріал російською

Легендарний український боксер Володимир Кличко близький до підписання контракту зі стріммінговою платформою DAZN.

За даними World Boxing News, наш співвітчизник уже входить до шортлиста можливих суперників непереможного володаря чемпіонського пояса за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Деонтея Уайлдера.

Американець найближчим часом повинен домовитися з DAZN про проведення двох поєдинків за гарантований гонорар у розмірі 50 мільйонів доларів. Першим боєм стане обов'язковий захист проти Домініка Бризіла (18 травня), а в другому потенційним суперником Уайлдера крім Кличка-молодшого є Ділліан Уайт та Олександр Усик.

Олександр Усик і Володимир Кличко

Олександр Усик і Володимир Кличко

instagram.com/usykaa

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Відзначимо, що Володимиру було запропоновано 40-мільйонну угоду на три бої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко відновив тренування, проводячи заняття в Києві.

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Особи
Олександр УсикВолодимир КличкоДілліан УайтДеонтей Уайлдер
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