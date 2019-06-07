Кличко прийняв рішення про бій в 2019 році: спортивні підсумки 6 червня

Легендарний Володимир Кличко прийняв рішення щодо відновлення кар'єри, а київське "Динамо" визначилося з головним тренером команди. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 6 червня.

Крім того, помер екс-футболіст київського "Динамо" Борис Деркач. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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