Кличко прийняв рішення про бій в 2019 році: спортивні підсумки 6 червня

Легендарний Володимир Кличко прийняв рішення щодо відновлення кар'єри, а київське "Динамо" визначилося з головним тренером команди. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 6 червня.
Крім того, помер екс-футболіст київського "Динамо" Борис Деркач. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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