Кличко претендує на супернагороду в боксі

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко потрапив до переліку претендентів на звання найкращого боксера десятиліття за версією Асоціації американських журналістів, які пишуть про бокс (BWAA).

Володимир Кличко

Нагорода, яка названа іменем легендарного американського боксера першої половини XX століття Джо Луїса, вручатиметься втретє. Так, найкращим боксером 90-х років був названий Рой Джонс-молодший. Минулого десятиліття (2000-2009) були визнані заслуги Менні Пак'яо.

Ім'я найкращого боксера 2010-2019 років буде оголошено 17 січня. На перемогу в номінації претендують п'ятеро спортсменів – Володимир Кличко, Сауль Альварес, Флойд Мейвезер, Менні Пак'яо й Андре Ворд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Кличко заявляв, що готовий повернутися в ринг для того, щоб побити рекорд Джорджа Формана, який став найстаршим чемпіоном у суперважкій вазі в історії у 45-річному віці.

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