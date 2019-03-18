Кличко повертається? З'явилися нові деталі фантастичного контракту

Легендарний український чемпіон Володимир Кличко отримав нову фантастичну пропозицію щодо свого повернення в ринг.

Володимир Кличко

Cтрімінговая платформа DAZN сформувала для українця ще більш привабливий фінансовий пакет, повідомляє Sport Arena.

DAZN як і раніше пропонує українському боксеру контракт на три бої, за умовами якого гарантований гонорар українця складе 80 мільйонів доларів (понад 2 мільярди гривень). Нагадаємо, в попередньому реченні гарантований гонорар Володимира становив 40 мільйонів доларів.

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В іншому запропонований контракт залишається без змін. Перший бій - проти боксера, який входить в топ-10 світових рейтингів, в Німеччині. Далі два бої на стадіоні Уемблі проти Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі.

Перший поєдинок з трьох також може відбутися на Уемблі, якщо суперником українця буде британець. Мабуть, мова йде про Ділліана Уайта.

При цьому, DAZN просить Володимира визначитися до кінця березня, так як в іншому випадку буде проблематично організувати три бої за певний період. Попередньо планувалися, що перший поєдинок українець може провести 25 травня або 1 червня.

Минулого тижня Володимир Кличко відновив тренування.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL:

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