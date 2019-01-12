Кличко повертається в бокс: спортивні підсумки 11 січня

Володимир Кличко відновить професійну кар'єру в 2019 році, а "Динамо" посилюється супербомбардиром. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 11 січня.
Крім того, разом з Кличком на арені "Уемблі" в Лондоні може виступити Олександр Усик, а українка Мар'яна Шевчук стала кращою пауерліфтершею планети. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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