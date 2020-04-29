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29 квітня • оновлено в 11:53
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Кличко – Джошуа: як пройшов епічний останній бій у кар'єрі Володимира

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29 квітня 2017 року Володимир Кличко провів останній бій у своїй кар'єрі проти британця Ентоні Джошуа, програвши технічним нокаутом в одинадцятому раунді.

Поєдинок, на кону якого стояли пояса WBA Super, IBF і IBO, проходив спокійно до п'ятого раунду, коли Джошуа з перших секунд агресивно пішов в атаку, відправивши Кличка-молодшого в нокдаун. Українець став і зумів гідно закінчити трихвилинку, кілька разів потужно пробивши захист суперника. У наступному раунді Володимир змусив британця прилягти на канвас, завдавши йому нищівного удару з правої, але не зумів довести справу до кінця.

Ентоні Джошуа проти Володимира Кличка

Ентоні Джошуа проти Володимира Кличка

XSPORT.ua

Розв'язка наступила в 11-й трихвилинці. Спочатку Джошуа ударом навідліг відправив українського боксера у важкий нокдаун аперкотом, а потім і добив. Кличко піднявся після другого нокдауну в раунді, але прийти до тями вже не зміг. Британець затиснув його біля канатів і почав бити, що змусило суддю зупинити поєдинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня 2006 року український боксер Володимир Кличко помстився за брата і нокаутом здобув чемпіонський титул.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Кличко - Джошуа
Особи
Ентоні Джошуа Володимир Кличко
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