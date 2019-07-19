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Кличку — 48: у мережі згадали вбивчі нокаути легендарного чемпіона

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19 липня легендарний український боксер, "вічний" чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC), а нині "просто" мер Києва Віталій Кличко відзначає день народження.

Віталію Володимировичу виповнюється 48 років.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

AP

Залишимо на деякий час в стороні нагальні справи столиці й просто пригадаємо про найкращі бої великого українського чемпіона, яких у нього було чимало.

Зазначимо, що в найбільш знаковому своєму поєдинку — з Ленноксом Льюїсом, який відбувся у червні 2003 року в Лос-Анджелесі, Кличко-старший зазнав поразки технічним нокаутом, але саме після цього бою його полюбив увесь спортивний світ, а пізніше Віталій був визнаний одним із найвидатніших боксерів свого часу.

Новини
У мережі згадали історичний нокаут Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний британець Леннокс Льюїс зізнався, що ніколи не забуде свій бій із Віталієм Кличком.

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Віталій Кличко
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Makc Махов
Makc Махов
Рекетер тяжеловес!!! Бгггггаааа
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
А также запятнал себя службой фашиctckому режиму и дypaцкими высказываниями.
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Makc Махов
Makc Махов
Переможный-Шароваренко Хаврыла, как тебя валенки и лапти зовут, педрилло? Бгггггаааа
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Ш. Олег
Ш. Олег
Сказать бы мог ругательств много, но промолчу - ввиду того, что он боксёром был от Бога. А мэром стал не от него. :)
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