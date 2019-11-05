"Класичний випадок": стало відомо, що "зіпсувало кар'єру" Кличка

Знаменитий російський коментатор Володимир Гендлін розповів, чому прославлений український боксер Володимир Кличко втратив лідерство в суперважкому дивізіоні.

"Кличко був стелею для всіх інших боксерів. Я часто чув претензії, що Кличко нудний, нецікавий і передбачуваний, але відповідь завжди був проста - вийдіть і виграйте. Те, що сталося з Володимиром – класичний випадок ментальної втоми. Тобто було відчуття, що людині вже нецікаво. Він виходить в ринг - так, а йому до такої міри це рутинно вже. Відсутність куражу завжди псує і кар'єру бійця, і сам бокс і псує настрій аудиторії", – сказав Гендлін в інтерв'ю Владиславу Усачову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, В ніч з суботи на неділю, 28-29 листопада 2015 року, Володимир Кличко в Дюссельдорфі сенсаційно не зміг захистити свої чемпіонські пояси WBA / WBO / IBF / IBO в бою проти Тайсона Ф'юрі. Поєдинок завершився перемогою британця за очками.

Свій останній поєдинок Володимир Кличко провів у квітні 2017 року, програвши Ентоні Джошуа технічним нокаутом.

2 червня Джошуа (22-1, 21 КО) сенсаційно програв свої титули в бою з мексиканцем Енді Руїсом-молодшим (32-1, 21 КО).

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