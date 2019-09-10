Кирило Горобець vs Рінат Саякбаєв: бій за вакантний титул чемпіона світу WWFC у вазі до 70,3 кг

21 вересня в київському Палаці спорту відбудеться масштабний турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC 15. В рамках основного карду українець Кирило Горобець і Рінат Саякбаев із Киргизстану оскаржать вакантний титул чемпіона світу WWFC в легкій вазі.

25-річний сумчанин Горобець тренується пліч-о-пліч з чинним володарем титулу WWFC у середній вазі та одним з найдосвідченіших представників українських ММА Сергієм Гузєвим. Кирило прийшов у змішані бойові мистецтва із панкратіону, де вигравав золоті медалі чемпіонатів світу та Європи, отримав звання Майстра спорту міжнародного класу. А шлях до першого чемпіонського поєдинку в ММА проклав серією яскравих перемог, ставши улюбленцем українських уболівальників.

Виступи під егідою WWFC Кирило почав в серпні 2017 року з турніру Road to WWFC 7 у Бердянську. До цього моменту професійний рекорд Горобця складався з 4 перемог і 1 поразки, якої він зазнав у рамках одного з найсильніших європейських промоушенів ACB. З тих пір на рахунку Кирила 4 перемоги, кожну з яких він здобув у першому раунді, раз по раз приводячи публіку у несамовите захоплення.

Так, на WWFC 10 у березні минулого року Горобець зустрівся зі співвітчизником Владиславом Хорошевським і жорстко нокаутував його ще до закінчення першої хвилини поєдинку, точно приклавшись ногою в голову. У підсумку цей фініш у виконанні Кирила був визнаний кращим у 2018 році, удостоївшись премії WWFC Awards 2018.

У вересні на WWFC 12 Горобець вийшов в гексагон проти ще одного представника України Івана Вульчина – бій відразу прийняв характер двосторонньої "рубки" і завершився невдовзі після початку технічним нокаутом у виконанні сумчанина, який відправив суперника у важкий нокдаун і завершив сутичку декількома добиваючими ударами.

А на WWFC 14 у березні вже поточного року Горобець показав себе майстром не тільки у стійці, а й на покритті. Претендентський бій у легкій вазі проти азербайджанця Гасана Азізова українець звично завершив у першому раунді, тільки на цей раз у партері, успішно провівши рідкісний больовий прийом під назвою "банана спліт" — розтяжку на пах.

24-річний киргизстанець Рінат "Ріко" Саякбаев також добре знайомий українським шанувальникам ММА. У 2018-му році він виступив на червневому турнірі WWFC 11, де привів аудиторію в справжній шок, відправивши в глибокий нокаут досвідченого фоворита з Харкова Андрія Краснікова. А слідом і на WWFC 12 у вересні, але вже з протилежним результатом, поступившись азербайджанцеві Вугару Керамову зважаючи на травму ноги у другому раунді.

На даний момент в активі Горобця 8 перемог (5 нокаутом, 2 прийомами, 1 за очками) і 1 поразка (нокаутом). Саякбаев, також як і українець почав кар'єру в професійних ММА у 2015 році, має на рахунку 11 перемог (6 нокаутами, 3 прийомами, 2 за очками), 6 поразок (3 нокаутами, 1 прийомом, 2 за очками) і 1 нічию.

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