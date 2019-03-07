"Кинув би у вогонь": суперникові Ломаченка дали безглузду пораду

Суперник британця Ентоні Кролли Джон Мюррей упевнений, що українця Василя Ломаченка можна перемогти. Колишній боксер дав пораду опоненту нашого чемпіона, як здобути перемогу в поєдинку 12 квітня в Лос-Анджелесі.

"Лінарес уже відправляв українця в нокдаун. Він звичайна людина. У Кролли є шанс у поєдинку проти нього. На місці Кролли я б ішов уперед і вдарив би Василя по яйцях. Я зробив би все можливе, щоб перемогти. Це бій, а не якийсь конкурс. Я б кинув його в огонь і не дозволив танцювати навколо мене", – цитує Мюррея Tribuna.

Василь Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Колишній боксер порадив Кроллі порушувати правила, щоб перемогти на рингу.

"У Ломаченка дві руки і дві ноги, як і в інших людей. Будь я на місці Кролли, то боксував би грубо. Кролла не будує ілюзій, він розуміє, що переможцем цього бою бачать Ломаченка, причому, швидше за все, не рішенням суддів", - заявив Мюррей.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що британський боксер Ентоні Кролла, з яким 12 квітня проведе бій чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко, зробив зізнання про підготовку до поєдинку з українцем.

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