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"Кинув би у вогонь": суперникові Ломаченка дали безглузду пораду

2.6тЧитати матеріал російською

Суперник британця Ентоні Кролли Джон Мюррей упевнений, що українця Василя Ломаченка можна перемогти. Колишній боксер дав пораду опоненту нашого чемпіона, як здобути перемогу в поєдинку 12 квітня в Лос-Анджелесі.

"Лінарес уже відправляв українця в нокдаун. Він звичайна людина. У Кролли є шанс у поєдинку проти нього. На місці Кролли я б ішов уперед і вдарив би Василя по яйцях. Я зробив би все можливе, щоб перемогти. Це бій, а не якийсь конкурс. Я б кинув його в огонь і не дозволив танцювати навколо мене", – цитує Мюррея Tribuna.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

instagram.com/lomachenkovasiliy

Новини
Для Ломаченка названа "найбільша загроза на планеті"

Колишній боксер порадив Кроллі порушувати правила, щоб перемогти на рингу.

"У Ломаченка дві руки і дві ноги, як і в інших людей. Будь я на місці Кролли, то боксував би грубо. Кролла не будує ілюзій, він розуміє, що переможцем цього бою бачать Ломаченка, причому, швидше за все, не рішенням суддів", - заявив Мюррей.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що британський боксер Ентоні Кролла, з яким 12 квітня проведе бій чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко, зробив зізнання про підготовку до поєдинку з українцем.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Василь ЛомаченкоЕнтоні Кролла
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