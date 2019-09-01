Кемпбелл завалив Ломаченка прийомом з ММА

Люк Кемпбелл щоб уникнути дострокової поразки в бою проти Василя Ломаченка, вирішив вдатися до забороненого прийому з єдиноборств (ММА).

Британський боксер в 12-му раунді був на межі нокдауну, проте схопив українця за ногу і провів тейкдаун - спосіб ведення двобою в ММА, застосовуючи який, бій переводять зі стійки в партер.

Василь впав на канвас, а рефері одразу зробив Кемпбеллу зауваження, але необхідні секунди для перепочинку були отримані.

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кемпбелл пройшов в Лондоні на О2 Арені і завершився перемогою нашого співвітчизника за очками. У 11-му раунді британець потрапив в нокдаун. Після зустрічі Кемпбеллу довелося відправитися в госпіталь. Крім того, було опубліковано відео кращих моментів і фотографії самих ключових епізодів бою.

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