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Кемпбелл потрапив до лікарні після бою з Ломаченком: що сталося

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Британеця Люка Кемпбелла було доставлено до одного з лондонських шпиталів після поразки від Василя Ломаченка в чемпіонському бою, який напередодні відбувся в Лондоні.

За словами промоутера Едді Хірна, його підопічного було госпіталізовано для проходження планових медичних тестів. Лікарі відзначили фізичне виснаження Кемпбелла після битви з найкращим легкоатлетом планети, пише The Sun.

"З ним все добре, просто кілька перевірок", – прокоментував ситуацію Хірн.

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Люк Кемпбелл

Люк Кемпбелл

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особа
Люк Кемпбелл
Місце
Англія Лондон
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