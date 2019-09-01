Кемпбелл потрапив до лікарні після бою з Ломаченком: що сталося

Британеця Люка Кемпбелла було доставлено до одного з лондонських шпиталів після поразки від Василя Ломаченка в чемпіонському бою, який напередодні відбувся в Лондоні.

За словами промоутера Едді Хірна, його підопічного було госпіталізовано для проходження планових медичних тестів. Лікарі відзначили фізичне виснаження Кемпбелла після битви з найкращим легкоатлетом планети, пише The Sun.

"З ним все добре, просто кілька перевірок", – прокоментував ситуацію Хірн.

Люк Кемпбелл

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Василь Ломаченко переміг Люка Кемпбелла і завоював три чемпіонські пояси в легкій вазі.

Українець був сильнішим за суперника на записках суддів – 119:108, 119:108, 118:109.

У 11-му раунді Ломаченко відправив суперника в нокдаун.

Після бою Василь звернувся до свого промоутера Боба Арума, зажадавши бій за звання абсолютного чемпіона світу.

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