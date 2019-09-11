"Каже х**ню": чемпіон світу "наїхав" на Тайсона Ф'юрі

Чемпіон світу у важкій вазі WBA, WBO, IBF, IBO Енді Руїс наїхав на Тайсона Ф'юрі за його слова про майбутній бій з Отто Валліном. Британець заявив, що буде битися в мексиканському стилі.

Енді Руїс

"Тайсон Ф'юрі каже х**ню про те, що він представляє Мексику. Він навіть не мексиканець, що це за х**ня? Будучи британцем, він не може завертатися в мексиканський прапор. Йому просто потрібно залишитися в своєму ряду – пам'ятати, звідки він. Він не повинен представляти іншу країну, до якої він не має ніякого відношення", – сказав Руїс в інтерв'ю talkSport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ф'юрі принизливо відгукнувся про шанси українця Олександра Усика перемогти його в бою.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!