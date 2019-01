''Категорично заперечуємо'': в команді екс-чемпіона світу зробили різку заяву про бій з Усиком

Команда новозеландського боксера Джозефа Паркера не відмовлялася від проведення бою з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.

Промоутер 26-річного екс-чемпіона світу Девід Хіггінс заявив, що не вів ніяких переговорів зі своїм колегою Олександром Красюком. "Промоутер Джозефа Паркера Девід Хіггінс категорично заперечує відмову від бою з Олександром Усиком. Він наполягає на тому, що не мав ніяких контактів з табором Усика", – написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter журналіст Майкл Бенсон.

