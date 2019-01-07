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''Категорично заперечуємо'': в команді екс-чемпіона світу зробили різку заяву про бій з Усиком

1.9тЧитати матеріал російською

Команда новозеландського боксера Джозефа Паркера не відмовлялася від проведення бою з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.

Промоутер 26-річного екс-чемпіона світу Девід Хіггінс заявив, що не вів ніяких переговорів зі своїм колегою Олександром Красюком. "Промоутер Джозефа Паркера Девід Хіггінс категорично заперечує відмову від бою з Олександром Усиком. Він наполягає на тому, що не мав ніяких контактів з табором Усика", – написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter журналіст Майкл Бенсон.

Джозеф Паркер (зліва)

Джозеф Паркер (зліва)

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Відзначимо, що в своєму останньому бою в грудні минулого року Паркер в третьому раунді нокаутував Олександра Флореса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів про потенційних суперників українського боксера в суперважкій вазі. До числа кандидатів увійшов в тому числі росіянин Олександр Повєткін.

Особи
Олександр УсикДжозеф Паркер
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