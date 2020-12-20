Канело переміг Сміта в чемпіонському бою за два титули

Мексиканський боксер Сауль Канело Альварес (54-1-2, 36 КО) переміг представника Великобританії Каллума Сміта (27-1, 19 КО) і став чемпіоном світу в суперсередній вазі за версіями WBA Super і WBC.

Канело з чемпіонськими поясами Twitter Canelo Alvarez

12-раундовий бій відбувся на арені "Аламодом" в Техасі і пройшов всю дистанцію.

За підсумками зустрічі все судді одноголосно віддали перемогу мексиканцю 119-109, 119-109 і 117-111.

Канело (в червоних трусах) не залишив шансів супернику

Потужні удари Канело (зліва) знищили опонента

Канело з перших хвилин виглядав впевненіше опонента, раз по раз доносячи свої точні удари в ціль. "Постріли" мексиканського боксера виглядали набагато небезпечніше і могутніше, ніж у британця. Сміт намагався контратакувати, але натикався на щільний захист фаворита.

Канело - Сміт: статистика бою

"Мені подобається виступати в суперсередній вазі. Добути два титули в цьому дивізіоні – одне з найкращих досягнень в моїй кар'єрі. Я хочу об'єднати пояси, я хочу нових викликів. Це моя мета", – сказав Альварес після бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в своєму крайньому бою в листопаді 2019 року Альварес нокаутував росіянина Сергія Ковальова і завоював титул WBO в напівважкій вазі. У вересні 2018-го Сауль добув сенсаційну перемогу над Геннадієм Головкіним. Для казахстанця це стало першою поразкою в кар'єрі.