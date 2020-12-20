Канело переміг Сміта в чемпіонському бою за два титули

Мексиканський боксер Сауль Канело Альварес (54-1-2, 36 КО) переміг представника Великобританії Каллума Сміта (27-1, 19 КО) і став чемпіоном світу в суперсередній вазі за версіями WBA Super і WBC.

12-раундовий бій відбувся на арені "Аламодом" в Техасі і пройшов всю дистанцію.

За підсумками зустрічі все судді одноголосно віддали перемогу мексиканцю 119-109, 119-109 і 117-111.

Канело з перших хвилин виглядав впевненіше опонента, раз по раз доносячи свої точні удари в ціль. "Постріли" мексиканського боксера виглядали набагато небезпечніше і могутніше, ніж у британця. Сміт намагався контратакувати, але натикався на щільний захист фаворита.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в своєму крайньому бою в листопаді 2019 року Альварес нокаутував росіянина Сергія Ковальова і завоював титул WBO в напівважкій вазі. У вересні 2018-го Сауль добув сенсаційну перемогу над Геннадієм Головкіним. Для казахстанця це стало першою поразкою в кар'єрі.