Канело – Ковальов: названо фаворита бою року

Російський чемпіон напівважкої ваги за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) Сергій Ковальов вважається явним аутсайдером мегафайту з мексиканською зіркою Саулем Канело Альваресом.

Поєдинок пройде в Лас-Вегасі на арені MGM Grand 2 листопада. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Канело – Ковальов. Орієнтовний початок – о 6:00 ранку за київським часом неділі, 3 листопада.

Поставити на перемогу російського напівтяжа можна з коефіцієнтом 4,50. Нічия оцінюється котируванням 26,00. А показники на успіх мексиканського боксера досягають рівня 1,20.

Відзначимо, що Альварес заради проведення поєдинку проти Крашера буде змушений піднятися одразу на дві вагові категорії. Раніше Сауль виступав у середній вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Сергій Дерев'янченко битиметься з Геннадієм Головкіним із Казахстану за пояс чемпіона за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) у середній вазі, від якого відмовився Сауль Альварес.

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