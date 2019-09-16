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16 вересня • оновлено в 23:28
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Канело – Ковальов: названо фаворита бою року

1.3т Читати матеріал російською

Російський чемпіон напівважкої ваги за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) Сергій Ковальов вважається явним аутсайдером мегафайту з мексиканською зіркою Саулем Канело Альваресом.

Поєдинок пройде в Лас-Вегасі на арені MGM Grand 2 листопада. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Канело – Ковальов. Орієнтовний початок – о 6:00 ранку за київським часом неділі, 3 листопада.

Поставити на перемогу російського напівтяжа можна з коефіцієнтом 4,50. Нічия оцінюється котируванням 26,00. А показники на успіх мексиканського боксера досягають рівня 1,20.

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🇲🇽 #CaneloKovalev Es oficial. Estoy feliz de anunciar que subiré 2 categorías para enfrentar a uno de los rivales más poderosos de esta división . Este 02 de Noviembre en el MGM Grand Arena Las Vegas , será uno de los mayores retos de mi carrera . Vamos a hacer historia juntos. Vamos por 4x World Champion. 🏆🏆🏆🏆🇲🇽🇲🇽🇲🇽 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇺🇸 #CaneloKovalev it's official. I'm happy to announce I'll be moving up 2 categories to face one of the most powerful adversaries in this division . November 2nd at the MGM Grand Arena in Las Vegas will be one of the biggest challenges in my career . Let's make history together and become 4x World Champion . 🏆🏆🏆🏆🇲🇽🇲🇽🇲🇽 @DAZN_USA

Публікація від Saul Alvarez (@canelo)

Відзначимо, що Альварес заради проведення поєдинку проти Крашера буде змушений піднятися одразу на дві вагові категорії. Раніше Сауль виступав у середній вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Сергій Дерев'янченко битиметься з Геннадієм Головкіним із Казахстану за пояс чемпіона за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) у середній вазі, від якого відмовився Сауль Альварес.

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Тема
Ковальов – Альварес
Особи
Сауль Альварес боксер Сергій Ковальов
Місце
США Лас-Вегас
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