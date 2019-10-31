О котрій годині Канело – Ковальов: точний час бою

Зоряний мексиканський боксер Сауль Альварес проведе дебютний бій у напівважкій ваговій категорії.

В американському Лас-Вегасі Канело змагатиметься з російським чемпіоном за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) Сергієм Ковальовим. OBOZREVATEL забезпечить онлайн-трансляцію бою Канело – Ковальов.

КОЛИ ТА У ЯКІЙ ГОДИНІ БІЙ КАНЕЛО – КОВАЛЬОВ

Поєдинок за титул відбудеться в суботу, 2 листопада, на арені MGM Grand. Вихід бійців на ринг запланований на 5:30 ранку за київським і 6:30 ранку за московським часом у неділю, 3 листопада.

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Канело – Ковальов

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ КАНЕЛО – КОВАЛЬОВ

Поєдинок можна буде побачити в ефірі федерального російського "Першого каналу". Крім того, бій транслюватимуть британський телеканал Sky Sports і стримінгова платформа DAZN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сауль Альварес висловив невдоволення роботою свого промоутера через зрив поєдинку проти українця Сергія Дерев'янченка.

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