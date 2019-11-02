Канело – Ковальов: дивитися онлайн чемпіонський бій

Мексиканський середньоваговик Сауль Альварес у суботу, 2 листопада, проведе один з найбільш очікуваних боїв нинішнього року.

Канело прийняв рішення піднятися на дві категорії і дебютувати в напівважкому дивізіоні. Його суперником стане російський чемпіон за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) Сергій Ковальов. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Канело – Ковальов. Орієнтовний початок – о 5:30 ранку за київським і о 6:30 ранку за московським часом неділі, 3 листопада.

ПРОМО БОЮ КАНЕЛО – КОВАЛЬОВ

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ КАНЕЛО – КОВАЛЬОВ

Побачити поєдинок в Україні можна буде завдяки відеосервісу Megogo. Тут трансляція з Лас-Вегаса розпочнеться о 5:00 ранку 3 листопада.

Крім того, в прямому ефірі в Росії поєдинок покаже федеральний Перший канал. Також бій можна буде подивитися на британському Sky Sports і завдяки стрімінговій платформі DAZN.

Сауль Альварес і Сергій Ковальов

ПРОГНОЗ НА КАНЕЛО – КОВАЛЬОВ

Фаворитом протистояння, незважаючи на істотну різницю в габаритах, вважається мексиканський боксер. Ставки на перемогу Альвареса приймаються з коефіцієнтом 1,22.

Нічия оцінюється котируванням 23,00. А показники на успіх російського чемпіона досягають рівня 4,00.

ГОНОРАРИ БОЮ КАНЕЛО – КОВАЛЬОВ

Дебютант напівважкої ваги завдяки контракту з DAZN за поєдинок з Ковальовим отримає гарантовані 35 мільйонів доларів.

Гонорар же російського чемпіона складе $12 мільйонів, що стане рекордом для Сергія.

Сауль Альварес

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Сергій Ковальов, чемпіон WBO напівважкої вазі:

– Моя мета – зламати його гру, захистити свій титул і слідувати за своєю мрією. Майбутній бій – шанс довести, що я як і раніше кращий боєць дивізіону. Ми обидва великі чемпіони. І ми поважаємо один одного і на рингу, і за його межами. Але в день бою ми забудемо про повагу і порадуємо вболівальників відмінним поєдинком. Ми з тих, хто йде до кінця: не відступає, не здається. Це означає, що бій точно вийде на диво.

Сауль Альварес, чемпіон WBA і WBC в середній вазі:

– У нього довгі руки, його джеб дуже хороший. Він знає, як рухатися по рингу, але ми підготувалися до цього. Без сумнівів, Ковальов – найсильніший опонент з тих, з якими я зустрічався. Це великий ризик для мене, але ми готові до цього. У нас є розум і майстерність, щоб перемогти Ковальова.

Сергій Ковальов

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сауль Альварес висловив обурення роботою свого промоутера після того, як був зірваний його бій з українцем Сергієм Дерев'янченком.

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